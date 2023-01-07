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20:47, 7 января 2023Мир

Кондолиза Райс высказалась о наступлении бедственного положения на Украине

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс высказалась о бедственном положении на Украине

Фото: Yuri Gripas YG / Reuters

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс высказались о наступлении бедственного положения на Украине. Соответствующий материал появился на сайте американского издания Washington Post.

Они отметили, что военный потенциал и экономика страны в данный момент находятся в полной зависимости от помощи Запада, в первую очередь США. По этой причине политики указали на необходимость передачи странами НАТО оружия Украине.

«Хотя реакция Украины на вторжение была героической, а ее вооруженные силы проявили себя блестяще, экономика страны находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и сельскохозяйственных угодий находятся под контролем России», — заявили они.

Ранее в январе председатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и депутат немецкого бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт заявили, что поставки вооружения Киеву со стороны Запада разжигают украинский конфликт, а большая часть граждан Германии не поддерживает решение властей отправить военную технику.

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Карина Черных
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