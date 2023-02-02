Модный отель Нью-Йорка превратился в «место анархии» из-за мигрантов

Переехавшие в Нью-Йорк мигранты «погрузили в анархию» модный отель на Манхэттене

Переехавшие в США мигранты «погрузили в пучину наркотиков и насилия» отель Row NYC в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post со ссылкой на работника гостиницы Фелипе Родригеса (Felipe Rodriguez).

Собеседник издания отметил, что модный отель на Манхэттене превратился в «место анархии» после решения городских властей арендовать номера для мигрантов. «Хаос, полный хаос. Никто не несет никакой ответственности, — высказался он. — Сотрудники терпят много неуважения со стороны мигрантов. Есть среди них и хорошие люди, но все равно слишком много алкоголя, слишком много наркотиков и слишком много насилия».

По словам Родригеса, отель зарабатывает на размещении мигрантов от городских властей больше, чем если бы там жили туристы. Однако персоналу отеля приходится нелегко. Так, мужчина рассказал, что был вынужден временно уйти с работы из-за полученной травмы: он пытался внести холодильник в загроможденную комнату.

По данным офиса мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, с весны 2022 года в город прибыли более 43 тысяч мигрантов, из которых около 26 тысяч разместились в городских отелях.

Ранее американская стюардесса Сьерра Мистт (Cierra Mistt) показала способ защититься от проникновения посторонних в номер гостиницы. В первую очередь девушка призвала туристов перед заселением осматривать комнату на наличие посторонних. Она уточнила, что осматривать нужно не только сами комнаты, но и шкафы, пространство за занавеской и под кроватью.