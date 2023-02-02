Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:35, 2 февраля 2023Путешествия

Модный отель Нью-Йорка превратился в «место анархии» из-за мигрантов

Переехавшие в Нью-Йорк мигранты «погрузили в анархию» модный отель на Манхэттене

Фото: Seth Wenig / AP

Переехавшие в США мигранты «погрузили в пучину наркотиков и насилия» отель Row NYC в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post со ссылкой на работника гостиницы Фелипе Родригеса (Felipe Rodriguez).

Собеседник издания отметил, что модный отель на Манхэттене превратился в «место анархии» после решения городских властей арендовать номера для мигрантов. «Хаос, полный хаос. Никто не несет никакой ответственности, — высказался он. — Сотрудники терпят много неуважения со стороны мигрантов. Есть среди них и хорошие люди, но все равно слишком много алкоголя, слишком много наркотиков и слишком много насилия».

Материалы по теме:
Азартные игры и обилие алкоголя. Россиянин отправился в «город грехов» Лас-Вегас и ощутил на себе его пагубное влияние
Азартные игры и обилие алкоголя.Россиянин отправился в «город грехов» Лас-Вегас и ощутил на себе его пагубное влияние
5 февраля 2022
«Не нравится мне все это!» Россиянин побывал в Нью-Йорке и увидел, как русские выживают в США и обманывают систему
«Не нравится мне все это!»Россиянин побывал в Нью-Йорке и увидел, как русские выживают в США и обманывают систему
15 августа 2021

По словам Родригеса, отель зарабатывает на размещении мигрантов от городских властей больше, чем если бы там жили туристы. Однако персоналу отеля приходится нелегко. Так, мужчина рассказал, что был вынужден временно уйти с работы из-за полученной травмы: он пытался внести холодильник в загроможденную комнату.

По данным офиса мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, с весны 2022 года в город прибыли более 43 тысяч мигрантов, из которых около 26 тысяч разместились в городских отелях. 

Ранее американская стюардесса Сьерра Мистт (Cierra Mistt) показала способ защититься от проникновения посторонних в номер гостиницы. В первую очередь девушка призвала туристов перед заселением осматривать комнату на наличие посторонних. Она уточнила, что осматривать нужно не только сами комнаты, но и шкафы, пространство за занавеской и под кроватью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Путин назвал главную задачу России
Стало известно об изменении стратегии США по Украине
40-летняя Юлия Ковальчук опубликовала фото без макияжа
Названы сроки развертывания новой системы ПВО Украины
Храбрые выдры попытались подружиться с плюющейся коброй и попали на видео
Путин высказался о поставках западных танков Украине
Путин рассказал о продаже плодородной земли с Украины
Стала известна позиция Азиатской футбольной конфедерации по переходу России
Россия разрешила Сербии платить по кредитам в рублях
Названы бережный и не очень способы восстановить режим сна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.