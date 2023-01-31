Стюардесса показала способ защитить себя от проникновения в номер посторонних

Стюардесса призвала туристов осматривать номер на наличие посторонних перед заселением

Популярная в сети американская стюардесса Сьерра Мистт (Cierra Mistt) показала способ защитить себя от проникновения в номер посторонних людей. Об этом она рассказала в личном TikTok-аккаунте.

Девушка сообщила, что бортпроводники проводят в гостиницах больше времени, чем дома, и каждый раз им попадаются отели разного уровня. «Именно поэтому очень важно знать, как обезопасить себя во время любого путешествия», — пояснила она.

В первую очередь Мистт посоветовала не называть номер своей комнаты в присутствии других людей. Стюардесса также призвала туристов перед заселением осматривать номер на наличие посторонних. По ее словам, в этот момент входная дверь должна быть широко распахнута, чтобы в случае необходимости у постояльца была возможность быстро выбежать.

Она уточнила, что осматривать нужно не только сами комнаты, но и шкафы, пространство за занавеской и под кроватью. Только после тщательной проверки следует закрыть номер на ключ и повесить табличку «не беспокоить».

Ранее в январе стюардесса нидерландской компании KLM раскрыла способ, как постояльцы могут узнать, проникали ли посторонние люди в номер в их отсутствие. Девушка показала, что для этого надо повесить на дверную ручку табличку «Не беспокоить», а ее край зажать дверью. Так, если предупреждающую карточку поправят, значит, кто-то открывал комнату.