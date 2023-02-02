В доме бывшего замглавы одесской администрации начались обыски

Украинские СМИ сообщили об обысках в доме бывшего замглавы одесской администрации Муратова

В доме бывшего заместителя главы одесской областной администрации Олега Муратова начались обыски, сообщает Telegram-канал «Политика страны» cо ссылкой на источники.

«Чиновника подозревают в растрате в особо крупных размерах — статья 191, часть пятая уголовного кодекса Украины», — приводит издание слова источника в правоохранительных органах Украины.

Служба безопасности Украины задержала тогда еще замглавы одесской администрации Муратова 4 января. Его подозревают во взятке, средства передала депутат облсовета от фракции «Слуга народа» Ирина Зинченко. Муратов был помещен в изолятор временного содержания.