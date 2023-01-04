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19:39, 4 января 2023Бывший СССР

В Одессе по подозрению во взятке задержали замглавы областной администрации

«Страна.ua»: замглавы Одесской обладминистрации Муратов задержан по подозрению во взятке

Фото: Tina Hartung / Unsplash

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала по подозрению во взятке замглавы Одесской областной администрации Олега Муратова. Об этом со ссылкой на источники украинского издания «Страна.ua» в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По его информации, Муратова поместили в изолятор временного содержания, меру пресечения ему определят в четверг, 5 января. Деньги чиновнику передала депутат облсовета от фракции «Слуга народа» Ирина Зинченко, бывшая глава финансового управления областной администрации. В прошлом Муратов занимал должность начальника южного офиса Госаудитслужбы Украины, на нынешний пост он назначен в декабре 2020 года.

В конце декабря на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвали мэра Одессы Геннадия Труханова. До этого трем заместителям Труханова предъявили обвинения в коррупции.

В июне прошлого года Верховная Рада Украины приняла антикоррупционную стратегию, которая должна помочь экономить до 200 миллиардов гривен (6,8 миллиарда долларов) ежегодно.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин разрешил военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, находящихся на присоединенных осенью территориях, не публиковать данные о доходах.

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Платон Щукин
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