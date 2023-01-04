В Одессе по подозрению во взятке задержали замглавы областной администрации

«Страна.ua»: замглавы Одесской обладминистрации Муратов задержан по подозрению во взятке

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала по подозрению во взятке замглавы Одесской областной администрации Олега Муратова. Об этом со ссылкой на источники украинского издания «Страна.ua» в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По его информации, Муратова поместили в изолятор временного содержания, меру пресечения ему определят в четверг, 5 января. Деньги чиновнику передала депутат облсовета от фракции «Слуга народа» Ирина Зинченко, бывшая глава финансового управления областной администрации. В прошлом Муратов занимал должность начальника южного офиса Госаудитслужбы Украины, на нынешний пост он назначен в декабре 2020 года.

В конце декабря на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвали мэра Одессы Геннадия Труханова. До этого трем заместителям Труханова предъявили обвинения в коррупции.

В июне прошлого года Верховная Рада Украины приняла антикоррупционную стратегию, которая должна помочь экономить до 200 миллиардов гривен (6,8 миллиарда долларов) ежегодно.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин разрешил военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, находящихся на присоединенных осенью территориях, не публиковать данные о доходах.