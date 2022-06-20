На Украине приняли дорожную карту по борьбе с коррупцией

Верховная Рада Украины утвердила антикоррупционную стратегию

Верховная Рада Украины приняла антикоррупционную стратегию, которая должна помочь экономить до 200 миллиардов гривен (6,8 миллиарда долларов) ежегодно. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, его цитирует РИА Новости.

«По сути, это наша дорожная карта преодоления коррупции», — заявил спикер парламента.

По словам Стефанчука, утвержденный документ предусматривает ряд мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией и «минимизацию коррупционных рисков в приоритетных для Украины сферах».

Ранее Европейская комиссия (ЕК) опубликовала постановление по заявке Украины на вступление в Европейский союз (ЕС). Чтобы сохранить статус кандидата, Киев должен провести ряд реформ. Среди них — продолжение судебной реформы и реформа Конституционного суда. Также страна обязана принять законы, препятствующие коррупции, олигархии и отмыванию денег.

По мнению автора сюжета для швейцарского телеканала SRF Чарльза Либхерра, вступление Украины в ЕС — это невыполнимая задача. Португалия публично говорит о негативных экономических последствиях, отметил он, а Нидерланды обращают внимание на высокий уровень коррупции в республике за последние годы, что делает страну не соответствующей критериям членства в Евросоюзе.