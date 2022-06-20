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В Швейцарии сочли невыполнимой задачей вступление Украины в ЕС

SRF: вступление Украины в ЕС является невыполнимой задачей для объединения

Фото: Yves Herman / Reuters

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) сочли невыполнимой задачей для объединения на данный момент. К такому выводу пришел автор сюжета для швейцарского телеканала SRF Чарльз Либхерр.

Обозреватель отметил, что вступление Украины в блок сильно изменит финансовую ситуацию. По его словам, некоторые страны-члены опасаются за сельскохозяйственные субсидии, выделяемые им из бюджета ЕС.

Либхерр рассказал, что Португалия публично говорит о негативных экономических последствиях вступления Украины в объединение. В то же время Нидерланды обращают внимание на высокий уровень коррупции на Украине в последние годы, что делает страну не соответствующей критерием членства в ЕС.

«Членство в ЕС для Украины в настоящее время нереально. Но как мы можем помешать Украине сидеть во дворе ЕС, как это делают страны Западных Балкан уже 20 лет?» — заключил журналист.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила абсолютную уверенность в том, что Украине будет предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз. По ее словам, решение ЕК будет основываться на результатах работы, проведенной Украиной за последние восемь лет.

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Виктория Кондратьева
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