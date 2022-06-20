Глава ЕК выразила уверенность в получении Украиной статуса кандидата в Евросоюз
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила абсолютную уверенность в том, что Украине будет предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС), сообщает ТАСС.
«Я твердо полагаю, что мы получим положительное решение, получим поддержку, курс теперь задан. Конечно, это историческое решение, которое сейчас также должен принять Европейский совет, но подготовка идет хорошо», — заявила она.
По ее словам, решение ЕК будет основываться на результатах работы, проведенной Украиной за последние восемь лет. Она отметила, что за последние годы Киев добился больших успехов, однако она подчеркнула, что в ЕС ждут от Украины еще большее количество реформ.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил упростить процесс вступления новых стран в ЕС. По словам канцлера Германии, для этого Брюсселю необходимо «модернизировать свои структуры и процессы принятия решений».