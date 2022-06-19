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Шольц предложил упростить процесс вступления новых стран в Евросоюз

Канцлер ФРГ Шольц предложил упростить процесс вступления новых стран в Евросоюз

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил упростить процесс вступления новых стран в Евросоюз (ЕС). Об этом он заявил агентству DPA.

По словам канцлера Германии, для этого Брюсселю необходимо «модернизировать свои структуры и процессы принятия решений». Он намерен поднять этот вопрос на саммите Евросоюза 23–24 июня.

Сейчас получить статус государства, претендующие на членство в ЕС, могут только при единогласном решении всех государств-членов. Однако Шольц ставит под вопрос этот принцип.

Канцлер Германии призвал Брюссель решить статус Украины в «духе единства». Он отметил, что процесс будет сложным, поскольку каждой стране-кандидату, которая хочет стать частью Евросоюза, необходимо выполнить множество требований.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) опубликовала постановление по заявке Украины на вступление в ЕС. Чтобы сохранить статус члена в ЕС, Украина должна провести ряд реформ. В их числе продолжение судебной реформы и реализация реформы Конституционного суда. Кроме того, страна должна принять законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег. Украина также должна изменить законодательство о национальных меньшинствах.

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Марина Совина
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