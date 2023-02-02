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11:43, 2 февраля 2023Бывший СССР

Лавров высказался о помощи ОДКБ в проведении спецоперации на Украине

Лавров заявил, что Россия не обращалась и не планирует обращаться к ОДКБ за помощью в СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не обращалась и не планирует обращаться к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он высказался в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости.

«Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота, у нас есть», — сказал глава МИД.

Он также отметил, что Россия вряд ли будет обращаться к странам ОДКБ за помощью в СВО в будущем.

Ранее стало известно, что в Белоруссии осенью 2023 года пройдут три этапа учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В текущем году Минск председательствует в организации.

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Алевтина Запольская
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