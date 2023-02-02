Президент Венгрии выдвинула ультиматум Украине для вступления в Евросоюз

Президент Венгрии Новак требует гарантии прав нацменьшинств для вступления Украины в ЕС

Киев должен гарантировать права национальных меньшинств, если Украина намеревается вступить в Евросоюз (ЕС). С этим ультиматумом выступила президент Венгрии Каталин Новак. Ее цитирует агентство MTI.

«Если целью Украины является членство в ЕС, необходимо гарантировать права меньшинств. В этом деле есть общая позиция, поскольку те, кто имеет понятие о проблеме, в том числе президенты Австрии и Италии, поддерживают дело закарпатского венгерского меньшинств», — сказала она на встрече со своим болгарским коллегой Руменом Радевым.

Ранее Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине. Она призвала Североатлантический альянс руководствоваться прагматизмом и думать о выживании Европы.