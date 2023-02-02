Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:53, 2 февраля 2023Мир

Президент Венгрии выдвинула ультиматум Украине для вступления в Евросоюз

Президент Венгрии Новак требует гарантии прав нацменьшинств для вступления Украины в ЕС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Киев должен гарантировать права национальных меньшинств, если Украина намеревается вступить в Евросоюз (ЕС). С этим ультиматумом выступила президент Венгрии Каталин Новак. Ее цитирует агентство MTI.

«Если целью Украины является членство в ЕС, необходимо гарантировать права меньшинств. В этом деле есть общая позиция, поскольку те, кто имеет понятие о проблеме, в том числе президенты Австрии и Италии, поддерживают дело закарпатского венгерского меньшинств», — сказала она на встрече со своим болгарским коллегой Руменом Радевым.

Ранее Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине. Она призвала Североатлантический альянс руководствоваться прагматизмом и думать о выживании Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Путин впервые высказался о танках Leopard
Названы города Подмосковья с максимальным ростом цен на жилье
Россиянке задушившей новорожденного ребенка назначили принудительные работы
Парламент Молдавии решил отозвать своего представителя в СНГ
Кремль ответил на вопрос об ограничении выезда чиновников за границу
ОКР отреагировал на позицию ООН по допуску российских спортсменов к турнирам
Диетолог развеяла популярный среди россиян миф о похудении
Российский дерматолог назвала причины для отказа от бритья подмышек
Стало известно о взрыве в Мариуполе
Microsoft атаковала пользователей рекламой Windows 11
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.