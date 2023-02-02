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15:08, 3 февраля 2023Наука и техника

Сгустки нейронов человека слились с мозгом крыс

Cell Stem Cell: мозговые органоиды человека слились с мозгом крыс

Изображение: Jgamadze

Ученые Пенсильванского университета показали, что мозговые органоиды — сгустки выращенных в лаборатории нейронов — могут интегрироваться с мозгом крысы и реагировать на визуальную стимуляцию, например, на мигающие огни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell.

Исследователи культивировали нейроны, полученные из стволовых клеток человека, в лаборатории в течение примерно 80 дней, а затем пересадили их в мозг взрослых крыс, получивших повреждения зрительной коры. В течение трех месяцев пересаженные органоиды интегрировались с мозгом хозяина: обрастали сосудами, увеличивались в размерах, формировали отростки из нейронов и образовывали синапсы с нейронами хозяина.

Ученые использовали вирусы с флуоресцентной меткой, которые распространяются по синапсам от нейрона к нейрону, что позволяет обнаруживать и прослеживать физические связи между органоидом и клетками мозга крысы-хозяина. Затем исследователи использовали электроды для измерения активности отдельных нейронов внутри органоида, когда животные подвергались воздействию мигающего света и чередующихся белых и черных полос.

Оказалось, что большое количество нейронов внутри органоида реагировало на определенные направления света, что дало доказательства того, что эти нейроны были способны не только интегрироваться со зрительной системой, но и развивать очень специфические функции зрительной коры.

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Александр Еникеев
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