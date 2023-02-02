Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 2 февраля 2023Россия

Найдена бросившая на улице новорожденных дочерей в коробке россиянка

Полиция спустя три месяца нашла бросившую на улице новорожденных дочерей в коробке мать

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полиция нашла мать двух новорожденных девочек, которых та бросила в картонной коробке возле одного из домов в Мордовии. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

На ее поиски ушло больше трех месяцев. Матерью новорожденных оказалась 37-летняя жительница одного из районов Мордовии. У нее уже есть трое детей, на учете по беременности она не состояла.

«Роды проходили в домашних условиях. Спустя сутки после произошедшего она обратилась с просьбой к родственнице отвезти ее с детьми в какой-либо населенный пункт, чтобы оставить девочек на улице», — говорится в заявлении МВД.

Коробку с завернутыми в пеленки младенцами утром 29 октября 2022 года обнаружили рядом с частным домом на улице Литвиновской в Краснослободске. Девочек доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кадырова захотели официально наделить титулом «отец народа»
Россия увеличила поставки продовольствия за рубеж
Сбросивший 32 килограмма мужчина рассказал о простых правилах похудения
Принца Гарри уличили в проверках придворных на верность
«Искандеры» Балтфлота отработали нанесение ударов
Россиянам временно перестали выдавать загранпаспорта на 10 лет
В издательстве высказались о проданной 100 раз за два месяца книге Рогозина
Против Киркорова и Сигала захотели ввести санкции за поддержку СВО
Москвичи расхотели жить в популярном американском штате
Европарламент призвал изучить вопрос поставок боевых самолетов Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.