Найдена бросившая на улице новорожденных дочерей в коробке россиянка

Полиция спустя три месяца нашла бросившую на улице новорожденных дочерей в коробке мать

Полиция нашла мать двух новорожденных девочек, которых та бросила в картонной коробке возле одного из домов в Мордовии. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

На ее поиски ушло больше трех месяцев. Матерью новорожденных оказалась 37-летняя жительница одного из районов Мордовии. У нее уже есть трое детей, на учете по беременности она не состояла.

«Роды проходили в домашних условиях. Спустя сутки после произошедшего она обратилась с просьбой к родственнице отвезти ее с детьми в какой-либо населенный пункт, чтобы оставить девочек на улице», — говорится в заявлении МВД.

Коробку с завернутыми в пеленки младенцами утром 29 октября 2022 года обнаружили рядом с частным домом на улице Литвиновской в Краснослободске. Девочек доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности».

