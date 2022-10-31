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17:42, 31 октября 2022Россия

Россиянка бросила двух новорожденных дочерей на улице в коробке из-под памперсов

В Мордовии разыскивают женщину, бросившую двух новорожденных дочерей на улице в коробке

Фото: МВД по республике Мордовия

В Республике Мордовии разыскивают россиянку, которая бросила двух новорожденных дочерей в коробке на улице в коробке из-под памперсов. Об этом сообщается на сайте регионального МВД России.

Как сообщает ведомство, утром 29 октября в полицию обратился житель города Краснослободска. Он рассказал, что обнаружил возле своего частного дома коробку, в которой находились два младенца, завернутые в пеленки. Прибывшие на место медики, предварительно, пришли к выводу, что девочками было на тот момент около суток. Уже возбуждено дело по статье 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

Новорожденные девочки получили переохлаждение и сейчас находятся в перинатальном центре в Саранске. Их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил представитель регионального МВД в беседе с RT. Он также допустил, что бросившая дочерей россиянка во время беременности не наблюдалась у врачей. Собеседник телеканала подчеркнул, что ни в Краснослободском, ни в соседних районах не сообщалось о сбежавших из роддома женщин с двойняшками. В полиции также предположили, что мать младенцев могла приехать из другого города.

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В России часто находят грудных детей, брошенных матерями на улице. В частности, в Нижнем Новгороде местная жительница обнаружила младенца под окнами многоэтажного дома. По словам женщины, она увидела сверток из одеял с полотенцами, внутри которого оказался ребенок с наспех перерезанной пуповиной. Похожий случай произошел в городе Ишим Тюменской области. Один из местных жителей стал свидетелем того, как неизвестная женщина бросила на улице восьмимесячного ребенка и скрылась. Мужчина вызвал скорую помощь.

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Константин Лысяков
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