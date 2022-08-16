В российском регионе в кустах нашли новорожденного ребенка

В Советском районе Нижнего Новгорода в кустах под окнами многоэтажки нашли новорожденного

В Советском районе Нижнего Новгорода местная жительница нашла новорожденного ребенка под окнами многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, россиянка, которая обнаружила младенца, увидела сверток из одеял с полотенцами у многоэтажного дома. Внутри оказался новорожденный с наспех перерезанной пуповиной.

Младенца забрала скорая помощь, его доставили в реанимацию. Медики обнаружили у ребенка травмы. Камеры видеонаблюдения в российском регионе не зафиксировали того, кто подбросил новорожденного. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам родителей малыша.

Ранее на улице в Тюменской области нашли восьмимесячного младенца. Ребенка госпитализировали, медики оценили его состояние как удовлетворительное.