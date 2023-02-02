Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:52, 2 февраля 2023Мир

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата, их вышлют из страны

Фото: Hannibal Hanschke / Pool / Reuters

Австрийский МИД принял решение объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом пишет издание Kurier.

Они должны покинуть страну не позднее 8 февраля. «Два дипломата российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», — отмечается в издании. В том же обвиняют еще двух россиян из постпредства России при ООН.

Издание напоминает, что решение принято спустя сутки после визита президента страны Александра Ван дер Беллена в Киев, к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

МИД Литвы ранее также выслало одного из сотрудников посольства России в Вильнюсе. До этого персоной нон грата объявили и временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российские войска перешли в контрнаступление под Кременной
«Чебурашку» покажут на Ближнем Востоке
Стала известна предварительная дата боя между Фьюри и Усиком
В России заключат контракт на строительство шести фрегатов
Лавров усомнился в самостоятельности Зеленского
Лавров заявил о нежелании Запада принудить Украину к переговорам
Главу красноярского управления по физкультуре и спорту заподозрили в коррупции
Лавров высказался о задачах российских военных на СВО
В России появится отечественный бренд пятизвездочных отелей
Австрия вышлет четырех российских дипломатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.