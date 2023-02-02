Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата, их вышлют из страны

Австрийский МИД принял решение объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом пишет издание Kurier.

Они должны покинуть страну не позднее 8 февраля. «Два дипломата российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», — отмечается в издании. В том же обвиняют еще двух россиян из постпредства России при ООН.

Издание напоминает, что решение принято спустя сутки после визита президента страны Александра Ван дер Беллена в Киев, к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

МИД Литвы ранее также выслало одного из сотрудников посольства России в Вильнюсе. До этого персоной нон грата объявили и временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.