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17:37, 1 декабря 2022Бывший СССР

Литва объявила сотрудника посольства России персоной нон грата

МИД Литвы объявил одного из сотрудников посольства России в Вильнюсе персоной нон грата

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

МИД Литвы объявил одного из сотрудников посольства России в Вильнюсе персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

«1 декабря в Министерство иностранных дел был вызван представитель посольства России в Литве. Ему вручили ноту о признании одного сотрудника российского посольства персоной нон грата (...) в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом», — говорится в заявлении.

Работнику российского посольства предписано покинуть территорию страны в течение пяти дней. При этом министерство не стало уточнять его имя и приводить другие подробности.

Ранее Литва приняла решение выслать из республики временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Его объявили персоной нон грата, вручив представителю российского посольства ноту. Отмечается, что после Рябоконь должен покинуть Литву в течение пяти дней. Как утверждают в МИД, заявления временно поверенного в делах России оказались «несовместимы со статусом дипломата».

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Кристина Есикова
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