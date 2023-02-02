Диетолог предупредила об опасности отрубей

Врач Рыкалова: употребление отрубей опасно для людей с камнями в желчном пузыре

Врач-диетолог Татьяна Рыкалова предупредила об опасности отрубей. Об этом сообщает «Москва 24».

По ее словам, отруби нельзя есть тем, у кого в желчном пузыре уже образовались камни. «Вместе с желчью они могут продвинуться к желчному протоку и закупорить его — тогда понадобится срочная операция», — сказала она.

Специалист также подчеркнула, что отруби не должны быть в рационе постоянно. Она отметила, что их можно употреблять в течение одного месяца, после чего как минимум на еще один месяц необходимо делать перерыв.

«Они имеют свойство всасывать микроэлементы, которые поступают в наш организм с пищей. Поэтому при длительном употреблении продукта могут развиться дефицитные состояния», — пояснила диетолог.

Врач посоветовала съедать не более 20 граммов отрубей. Она также подчеркнула, что обязательно надо выпивать около пяти стаканов воды.

Рыкалова также рассказала, что отруби улучшают работу кишечника. Также продукт хорошо помогает при застоях желчи, загибе желчного пузыря или образовании в нем взвеси.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых людей. «Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — добавил специалист. По словам диетолога, в таком перекусе содержится все, что нужно организму.