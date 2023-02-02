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14:08, 2 февраля 2023Россия

Россиянин два года избивал малолетнего сына за курение и неровный почерк

Под Архангельском мужчина два года избивал малолетнего сына за курение и неровный почерк

Фото: Shutterstock

Житель Архангельской области два года жестоко обращался с малолетним сыном, избивая его ремнем и руками. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с сыном, начиная с его 8-летнего возраста, систематически наносил тому побои», — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, причинами для регулярных избиений были плохая успеваемость мальчика в школе, неровный почерк и курение электронных сигарет. После того, как ребенок оказался в больнице с травмами головы и тела, его мать написала заявление в полицию.

В ходе допроса мужчина признал свою вину и заявил, что избивал сына в воспитательных целях. Уголовное дело в его отношении направлено в суд.

Ранее сообщалось, что житель Ивановской области избил восьмилетнего сына и заставил его копать себе яму. Ребенка изъяли из семьи и направили в воспитательное учреждение, в отношении его отца возбудили уголовное дело.

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Варвара Родикова
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