Россиянин избил восьмилетнего сына и заставил копать себе яму

Житель Ивановской области избил восьмилетнего сына и заставил его копать себе яму

Житель Ивановской области избил восьмилетнего сына и заставил его копать себе яму. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) на своем сайте.

По данным главка, 33-летний мужчина проживал с сыном в период с лета 2021 года по осень 2022-го в поселке Старая Вичуга. До этого ребенка воспитывала бабушка, а его мать была лишена родительских прав.

Как выяснили следователи, россиянин систематически избивал ребенка, в том числе наносил удары ремнем по телу. 9 ноября 2022 года мужчина ударил сына по голове рукой, нанеся черепно-мозговую травму. После этого он угрозами вывел ребенка на участок возле дома, дал в руки лопату и заставил его копать себе яму.

В настоящий момент мальчик изъят из семьи и находится в воспитательном учреждении, пишет пресс-служба регионального управления СК. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статье о ненадлежащем воспитании ребенка, сопровождающемся жестоким обращением, а также по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что 34-летняя жительница Калуги попыталась убить трехмесячную дочь после ссоры с любовником. Россиянка ударила младенца об угол стены, вынесла в подъезд и положила на пол. Позже она внесла ребенка в квартиру и начала душить.

В мае 2022 года мужчина до смерти избил девятимесячную дочь за то, что она плакала. Ребенок поступил в больницу с тяжелыми травмами и в состоянии комы. При этом родители сообщили медикам, что младенец неудачно упал с навесных прыгунков. Через два дня девочка скончалась.