Названы города Подмосковья с подорожавшими новостройками

«Бест-Новострой»: в Подмосковье новостройки больше всего подорожали в Сергиевом Посаде

В январе 2023 года среди городов Подмосковья новостройки больше всего подорожали в Сергиевом Посаде — за год динамика достигла 61,5 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию «Бест-Новострой».

В целом по Подмосковью средняя стоимость квадратного метра первичного жилья повысилась на 13,4 процента, до 176,7 тысячи рублей. Городом с подорожавшими новостройками также назвали Лыткарино с динамикой в 28,8 процента. Топ-3 списка замкнул Ногинск, где объекты подорожали на 26,7 процента.

Ниже в списке расположилось Раменское — за год квадратный метр стал стоить на 26,5 процента больше. Пятую строчку рейтинга заняли Мытищи с динамикой в 26,1 процента. «Лидерство Сергиева Посада обусловлено выходом нового масштабного проекта премиум-класса с большой проектной площадью», — объяснили в компании.

Ранее эксперты компании «Инком-Недвижимость» выяснили, что за последний год средняя стоимость загородной недвижимости на вторичном рынке Подмосковья сильнее всего поднялась в Балашихинском районе. Положительную динамику там оценили в 21,7 процента.