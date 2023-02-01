Названы районы Подмосковья с наиболее подорожавшими загородными домами

За год загородная «вторичка» сильнее всего подорожала в Балашихинском районе

За последний год средняя стоимость загородной недвижимости на вторичном рынке Подмосковья сильнее всего поднялась в Балашихинском районе. Об этом сообщили аналитики компании «Инком-Недвижимость», передает «Интерфакс».

Положительную динамику цен на загородную «вторичку» в Балашихинском районе оценили в 21,7 процента. Вторым районом Подмосковья, где наблюдалось наибольшее подорожание загородных домов, эксперты назвали Ленинский с показателем в 12,7 процента. Замкнул тройку Люберецкий район, где за год стоимость загородной недвижимости выросла на 9,8 процента. По словам специалистов, повышение цен произошло из-за вымывания с местных рынков наиболее ликвидных доступных лотов. В результате там остались дорогостоящие варианты, механически поднимающие медианную стоимость предложения.

В трех районах — Одинцовском, Красногорском и Химкинском — была зафиксирована отрицательная динамика стоимости «вторички» за год. В Красногорском районе снижение за год составило 6,8 процента, в Химкинском — пять процентов, а в Одинцовском — 3,2 процента. При этом самые дорогие дома продаются в двух из трех указанных локаций. Лидером по медианным ценам на загородные дома стал Одинцовский район с показателем в 70,57 миллиона рублей. За ним следуют Красногорский и Истринский районы, где средняя цена такой недвижимости установилась на уровне в 55,3 миллиона рублей и 26,11 миллиона рублей соответственно. Всего на рынке загородного жилья в Подмосковье для покупки доступны 118,23 тысячи лотов.

В январе аналитики компании NF Group пришли к выводу, что в 2022 году москвичи резко расхотели жить в домах для богатых. По их данным, число сделок на первичном рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье упало в два раза по сравнению с 2021-м.