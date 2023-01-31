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12:05, 31 января 2023Среда обитания

Москвичи резко расхотели жить в домах для богатых

NF Group: спрос на элитное загородное жилье под Москвой упал в два раза

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В 2022 году москвичи резко расхотели жить в домах для богатых — число сделок на первичном рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье упало в два раза по сравнению с 2021-м. Динамику спроса на этот тип жилья раскрыли аналитики консалтинговой компании NF Group в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, объем предложения на рынке элитного загородного жилья в Подмосковье достиг 2,9 тысячи лотов — это на 14 процентов больше, чем в 2021 году. На первичном рынке в этом сегменте в основном представлены земельные участки — их доля составляет 60 процентов. На коттеджи и таунхаусы приходится 26 и 14 процентов предложения соответственно, отмечают в NF Group. На вторичном рынке элитного загородного жилья 81 процентов предложения занимают коттеджи, а на долю земельных участков и таунхаусов приходится 14 и 5 процентов соответственно.

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Аналитики уточнили, что больше всего объектов выставлено на продажу на двух направлениях — Новорижском и Рублево-Успенском. На первичном рынке доля Новорижского направления составляет 79 процентов, Рублево-Успенского — 14 процентов. На вторичном рынке — 42 и 35 процентов соответственно.

По оценкам аналитиков, за 2022 год средняя стоимость элитных коттеджей на первичном рынке снизилась на 8 процентов (до 264 миллионов рублей), одна сотка земли в среднем подешевела на 29 процентов (до 3,4 миллиона рублей), а средняя стоимость таунхаусов, наоборот, выросла на 11 процентов (до 68 миллиона рублей за лот). Такую динамику в NF Group объясняют изменением структуры предложения — в новых коттеджных поселках появились менее дорогие объекты.

На вторичном рынке средний бюджет предложения коттеджей также снизился на 8 процентов (до 317 миллионов рублей за лот). При этом таунхаусы подорожали на 7 процентов (до 89 миллионов рублей), а одна сотка земли — на 4 процента, до 2,9 миллиона рублей. Как пояснили специалисты, на изменение цен повлиял выход на рынок новых, более бюджетных коттеджей и более дорогих земельных участков.

Ранее стало известно, что в 2022 году число сделок с элитными новостройками в Москве достигло минимума за пять лет. Что касается объема предложения, то в 2022 году на рынке было выставлено около 1,8 тысячи элитных квартир и апартаментов. Количество оказалось на 42 процента больше, чем в конце 2021 года, и на 16 процентов меньше, чем в 2020 году.

Нина Ташевская
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