В правительстве опровергли угрозу дефицита сметаны

Минсельхоз России заявил о достаточном количестве сырья и компонентов для выпуска сметаны

Угрозы дефицита сметаны в России не существует, предприятия молочной отрасли располагают достаточным количеством сырья и компонентов, в том числе бактериальных заквасовок. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза в Telegram.

Таким образом в правительстве опровергли слова основателя сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергея Бачина, сказанные в интервью РБК. В ходе него Бачин заявил о тотальной зависимости России от западных поставщиков в этом вопросе.

По мнению предпринимателя, если Евросоюз решит наложить санкции на молочные закваски, то «сметаны у нас в России не будет». Он отметил, что советские технологии производства утрачены, поскольку оказались малоэффективными, а мощностей для выпуска достаточных объемов современным способом в стране нет.

Представитель Минсельхоза подчеркнул, что поставки сырья и компонентов продолжаются без перебоев, а для обеспечения потребности сектора ведется планомерная работа по стимулированию внутреннего производства пищевых ингредиентов. В качестве примера инвестпроекта по созданию высокотехнологичного производства бактериальных заквасок в министерстве привели биофабрику в Ярославской области. Ее строительство началось в прошлом году, мощность предприятия составит 160 тонн продукции в год. Еще одну фабрику планируется построить в Подмосковье.

Директор Молочного союза России Людмила Маницкая в комментарии порталу Daily Storm назвала слова Бачина провокацией. По ее словам, в стране есть две большие биофабрики, которые в советское время покрывали весь объем молочной продукции. При этом Маницкая признала, что российские закваски хуже зарубжных, потому что «наши фабрики немножечко поотстали», но заверила, что на итоговой продукции это не сказывается.