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02:33, 2 февраля 2023Экономика

В России заявили о «тотальной» зависимости производства сметаны от импорта

РБК: основатель «АгриВолга» Бачин заявил о зависимости производства сметаны от импорта

Фото: Galina Barbieri / Global Look Press

Российским производителям продуктов удалось справиться с возникшими весной 2022 года из-за западных санкций проблемами с упаковкой и оборудованием, однако серьезную проблему для молочной отрасли создает зависимость от импортных ферментов. Об этом в интервью РБК заявил основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.

«Если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная», — предупредил Бачин.

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Бизнесмен пояснил, что речь, в первую очередь, идет о биозаквасках, фабрик для производства которых в России нет. По словам Бачина, экспериментальная биофабрика в Угличе и небольшие лаборатории, «которые пытаются что-то сделать» покрывают не больше 10 процентов, а «реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что производители йогуртов в России предупредили о риске нехватки модифицированных крахмалов. Поставки ингредиентов из европейских стран остановились из-за введенных санкций, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья.

В Минсельхозе России, комментируя эту информацию, заявили, что производство модифицированных крахмалов, которые используются как загустители, находится на контроле ведомства. Власти подчеркнули, что в настоящее время производители молочных продуктов «работают стабильно и обеспечены всем необходимым».

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Марина Совина
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