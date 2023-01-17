Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:14, 17 января 2023Экономика

Российские власти прокомментировали риски для производства йогуртов

Минсельхоз: производство модифицированных крахмалов находится на контроле

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российский Минсельхоз прокомментировал информацию о том, что производство йогуртов находится в рискованном положении из-за нехватки ингредиентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В министерстве отметили, что производство модифицированных крахмалов, которые используются как загустители, находится на контроле ведомства. Власти подчеркнули, что в настоящее время производители молочных продуктов «работают стабильно и обеспечены всем необходимым».

Ранее «Коммерсантъ» написал, что производители йогуртов в России предупредили о риске нехватки модифицированных крахмалов. Поставки ингредиентов из европейских стран остановились из-за введенных санкций, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья.

Как рассказал глава ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин, в 2021 году в Россию импортировали около 71 тысячи тонн пищевых модифицированных крахмалов, а произвели около 9 тысяч. В стране такие ингредиенты выпускают два завода мощностью около 50 тысяч тонн в год. При этом на полной мощности они работать не могут из-за недостаточного количества сырья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на слова о «генерале бла-бла-бла»
Новому главе Минобороны Германии сделали намек
Разработан новый способ отвода молний с помощью лазера
Российские власти прокомментировали риски для производства йогуртов
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
На Украине подорожал борщ
Стало известно о незначительной положительной динамике состояния Костомарова
В Литве выразили опасение возможной усталостью Запада от конфликта на Украине
Путин рассказал о сокращении добычи природного газа в России
Раскрыты особенности оформления шенгена на фоне ужесточения правил въезда в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.