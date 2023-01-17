Стало известно о рисках для производства йогуртов в России

«Ъ»: производители йогуртов в России предупредили о риске нехватки загустителей для них

Производители йогуртов в России предупредили о риске нехватки модифицированных крахмалов, которые используются в качестве загустителей. Как стало известно газете «Коммерсантъ», поставки ингредиентов из европейских стран остановились из-за введенных санкций, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья.

Как уточнил источник в среде производителей молочных продуктов, нехватка может коснуться кукурузных крахмалов, которые добавляют в пудинги и йогурты. Найти замену европейскому сырью сложно, поскольку в России подобных крахмалов недостаточно. Другие участники рынка придерживаются более позитивной точки зрения и отмечают, что для большинства продуктов завозные ингредиенты можно заменить, например, на сухое молоко.

Как рассказал глава ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин, в 2021 году в Россию импортировали около 71 тысячи тонн пищевых модифицированных крахмалов, а произвели около 9 тысяч. При этом в стране такие ингредиенты выпускают два завода мощностью около 50 тысяч т в год. Однако из-за нехватки сырья площадки сложно загрузить полностью.

В целом за три квартала 2022-го выпуск йогуртов в России сократился на 16 процентов из-за снижения спроса. Вообще почти четверть россиян (24 процента) заявили, что начали больше экономить на еде с марта прошлого года. Среди таких людей больше всего молодежи: 26 процентов опрошенных — в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 22 процента — от 35 до 44 лет. На еде стали больше экономить преимущественно те, кто характеризует свое материальное положение как плохое (69 процентов).