Муж и бойфренд одной и той же девушки назвали плюсы немоногамных отношений

Тиктокерша @middlespoonpodcast попросила мужа и бойфренда сделать друг другу комплименты

Тиктокерша-полиаморка @middlespoonpodcast по имени Сара рассказала, что состоит в немоногамных отношениях с двумя мужчинами, каждый из которых не стесняется хвалить другого. Историю необычного союза рассказало издание The Sun.

По словам Сары, у ее мужа и бойфренда нет других партнерш, кроме нее. «Конечно, меня называют эгоисткой, сумасшедшей, нарциссом, говорят, что их нужно отпустить. Но вы же понимаете, что они вступят в другие полиаморные отношения? Они не хотят, чтобы я их бросала», — заявила она в новом ролике в TikTok.

Кроме того, Сара спросила каждого из мужчин, что им нравится друг в друге. «Он готовит ужин, так что мне не нужно этого делать», — назвал плюс немоногамных отношений муж Райан. «Он обращается с тобой с такой любовью и уважением несмотря ни на что, потому что ты этого заслуживаешь», — ответил любовник Ронни.

Большая часть комментаторов не одобряют личную жизнь Сары. Они выражают сочувствие ее мужчинам и считают, что никто из них по-настоящему ее не любит. Тиктокерша относится к ненависти подписчиков философски: игнорирует негативные комментарии и утверждает, что все участники отношений по-настоящему счастливы.

Ранее психолог Эми Гордон перечислила интересные факты о немоногамии. Она привела данные, согласно которым каждый шестой участник (16 процентов) опросов и исследований об отношениях мечтает о полиамории.

