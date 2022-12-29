Психолог перечислила интересные факты о полиамории

Психолог Эми Гордон: 16 процентов участников опроса об отношениях мечтают о полиамории

Каждый шестой участник (16 процентов) опросов и исследований об отношениях мечтает о полиамории, рассказала психолог Эми Гордон. Она перечислила интересные факты о немоногамии в статье для Psychology Today.

Психолог отметила, что свободные отношения до сих пор осуждают в обществе, и все же полиамория становится все более популярной. По ее словам, в 2016 году исследователи обнаружили, что каждый пятый участник опроса (участвовали восемь тысяч человек) имел опыт полиаморных отношений. Во время исследования 2021 года установили, что каждый шестой человек хотел бы иметь свободные отношения.

20 процентов опрошенных имели опыт немоногамных отношений

Участники опроса признались, что из разных типов отношения предпочли бы именно полиаморию, так как немоногамные отношения по обоюдному согласию отличаются эмоциональной близостью и любовью. По мнению исследователей, такой тип отношений воспринимают более позитивно, чем отношения лишь ради секса.

Люди, состоящие в немоногамных отношениях по обоюдному согласию, признаются, что у них больше партнеров, способных удовлетворить их потребности. К тому же сторонники полиамории довольны, что у них больше партнеров для различных занятий, больше возможностей для личностного роста и свободы действий, подвела итог Гордон.

Ранее сексолог Сильва Невес предупредил о трудностях, которые могут возникнуть в полиаморных отношениях. Он пояснил, что при выборе подобного типа отношений нужно вести дневник, чтобы не запутаться в партнерах.

