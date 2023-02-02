Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:55, 2 февраля 2023Россия

ВСУ потеряли более 65 военнослужащих на двух направлениях

ВС России уничтожили более 65 солдат ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях
СюжетМинобороны:

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 65 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом в четверг, 2 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, в районе села Полтавка Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» уничтожили украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны, а в районе Угледара Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ потеряли военных из 72-й механизированной бригады.

Кроме этого, за сутки на двух направлениях уничтожены четыре боевые бронированные машины ВСУ и два автомобиля.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 381 самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили в ДНР самоходную артиллерийскую установку Caesar, произведенную во Франции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
ВС России уничтожили более 100 солдат ВСУ на одном направлении военных действий
В Белоруссии объявили о завершении летно-тактических учений
В МИД заявили о потере Австрией нейтралитета из-за высылки российских дипломатов
Россиянам назвали требующие срочно сдать анализ тревожные симптомы
Косметолог назвала россиянам опасность выдавливания прыщей в домашних условиях
Дополнительное снижение нефтегазовых доходов России в январе оценили
Болтон призвал пресекать попытки Запада вести переговоры с Россией
Российский майор назвал преимущества модернизированного танка Т-72
Российские войска уничтожили установки HIMARS и MLRS около Краматорска
Фитнес-тренер назвал способы ускорить замедлившийся процесс похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.