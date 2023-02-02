ВСУ потеряли более 65 военнослужащих на двух направлениях

ВС России уничтожили более 65 солдат ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 65 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом в четверг, 2 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, в районе села Полтавка Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» уничтожили украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны, а в районе Угледара Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ потеряли военных из 72-й механизированной бригады.

Кроме этого, за сутки на двух направлениях уничтожены четыре боевые бронированные машины ВСУ и два автомобиля.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 381 самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили в ДНР самоходную артиллерийскую установку Caesar, произведенную во Франции.