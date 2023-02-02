В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме

Омбудсмен Афанасьева: в Иркутской области загорелся частный дом, погибли двое детей

В поселке Грановщина Иркутского района загорелся частный дом, погибли двое детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.

Отмечается, что детям 10 и 12 лет, в момент пожара они находились дома одни. «Мама в гостях, папа на вахте. По предварительным данным, дети не смогли выйти, были закрыты», — рассказала омбудсмен. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось, что в квартире на юго-востоке Москвы произошел пожар, в результате погибли два человека. Огонь распространился на первом этаже одного из домов на Чистопольской улице, площадь пожара составила 10 квадратных метров, его уже потушили. Из горящего дома удалось спасти пять человек.