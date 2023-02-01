В Москве при пожаре в квартире погибли два человека

В квартире на юго-востоке Москвы при пожаре погибли два человека, еще пятеро спасены

В квартире на юго-востоке Москвы произошел пожар, в результате погибли два человека. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По его данным, огонь распространился на первом этаже одного из домов на Чистопольской улице, площадь пожара составила 10 квадратных метров, его уже потушили.

Как сообщил собеседник информагентства, из горящего дома удалось спасти пять человек. Других данных о случившемся пока нет.

Ранее на юго-западе Москвы три человека погибли при взрыве в одной из квартир жилого дома. После взрыва начался пожар, спасателям удалось эвакуировать из здания четырех человек.

До этого пенсионерка получила серьезные ожоги из-за свечки в ванной и умерла в больнице. Тогда в ее квартире начался пожар, так как огонь со свечки перекинулся на одежду и пластиковую обшивку.