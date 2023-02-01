Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:29, 1 февраля 2023Россия

В Москве при пожаре в квартире погибли два человека

В квартире на юго-востоке Москвы при пожаре погибли два человека, еще пятеро спасены
СюжетПожар в Москве:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В квартире на юго-востоке Москвы произошел пожар, в результате погибли два человека. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По его данным, огонь распространился на первом этаже одного из домов на Чистопольской улице, площадь пожара составила 10 квадратных метров, его уже потушили.

Как сообщил собеседник информагентства, из горящего дома удалось спасти пять человек. Других данных о случившемся пока нет.

Ранее на юго-западе Москвы три человека погибли при взрыве в одной из квартир жилого дома. После взрыва начался пожар, спасателям удалось эвакуировать из здания четырех человек.

До этого пенсионерка получила серьезные ожоги из-за свечки в ванной и умерла в больнице. Тогда в ее квартире начался пожар, так как огонь со свечки перекинулся на одежду и пластиковую обшивку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США передать Украине ракеты большей дальности
Пожилая женщина примерила откровенный наряд внучки и восхитила ее подписчиков
Артемий Лебедев сравнил свободу в России и на Западе
Британский боксер пожаловался на российских «монстров»
В российском регионе женщина набросилась на ребенка на улице
В Иране пообещали ответить на атаку дронов на военный завод в Исфахане
Кустурица пообещал снять три фильма по Гоголю
В Республике Сербской ответили на призыв ЕС ввести визы для россиян
Райффайзенбанк перестал принимать доллары и евро в банкоматах
В Москве при пожаре в квартире погибли два человека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.