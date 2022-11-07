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12:52, 7 ноября 2022Россия

В Москве пенсионерка погибла из-за свечки в ванной

В Москве пенсионерка получила ожоги из-за свечки в ванной и умерла в больнице

Фото: unsplash

В Москве 81-летняя пенсионерка получила серьезные ожоги из-за свечки в ванной и умерла в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пожилая женщина находилась в ванной комнате, когда огонь со свечки перекинулся на одежду, находившуюся там. Кроме того, огонь перекинулся на пластиковую обшивку.

Соседи, услышав крики пенсионерки и заметив задымление, вызвали спасателей и бригаду скорой помощи.

Пожилую женщину доставили в реанимацию одной из столичных больниц. Позже она умерла, не приходя в сознание.

Ранее в Верхней Пышме Свердловской области пенсионерка с семимесячной внучкой заживо сгорели в квартире. В региональной прокуратуре пояснили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки телевизора. В ведомстве добавили, что семья, в которой произошла трагедия, была благополучной. Погибшая девочка была третьим ребенком в семье.

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Анна Щербакова
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