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Российская пенсионерка с семимесячной внучкой погибли из-за телевизора

В Верхней Пышме пенсионерка с семимесячной внучкой заживо сгорели в квартире

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области / «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»

В Верхней Пышме пенсионерка с семимесячной внучкой заживо сгорели в квартире пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Петрова. Об этом сообщает портал E1.

Спасатели обнаружили тела российской пенсионерки и ребенка. Предположительно, они отравились угарным газом.

В прокуратуре Свердловской области пояснили. что причиной пожара стало короткое замыкание проводки телевизора. В ведомстве добавили, что семья, в которой произошла трагедия, была благополучной. Погибшая девочка была третьим ребенком в семье.

Кроме того, во время тушения пожара из пятиэтажки самостоятельно эвакуировались 13 жильцов. Однако выйти удалось не всем: спасателям пришлось задействовать звено газодымозащитной службы. С помощью дыхательных аппаратов по лестницам они вывели пять человек, в том числе ребенка.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае двое мужчин и женщина заживо сгорели при пожаре в жилом доме.

Причины пожара устанавливаются. Огонь охватил площадь около 32 квадратных метров, в его тушении задействовали пять человек личного состава и две единицы техники.

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Анна Щербакова
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