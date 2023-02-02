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19:03, 2 февраля 2023Ценности

Мастера составили шкалу боли для разных видов пирсинга

Мастера студии Metal Morphosis назвали пирсинг «медуза» одним из самых болезненных

Фото: Globallookpress.com

Мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, составили болевую шкалу для разных типов пирсинга. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Они дали оценку популярным видам данных модификаций, поставив проколу брови четыре балла из 10. За ним с пятью баллами следовал пирсинг пупка. «Это не очень больно, скорее странное ощущение», — отметили они. Шесть баллов получил прокол перегородки между ноздрями — септум, установка которого, по словам специалистов, происходит довольно быстро.

В то же время прокол ноздри они отнесли к более сложным видам работы, удостоив его оценки 7,5. Свой список эксперты закончили пирсингом «медуза», в рамках которого украшение помещается в прокол между верхней губой и носовой перегородкой. Мастера назвали его одним из самых болезненных. Так, он получил восемь баллов из 10.

В январе мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, назвали четыре недопустимых для них вида пирсинга. По словам специалистов, они отказывают клиентам в проколе уздечки языка, поскольку тонкий участок кожи может легко порваться. Кроме того, они внесли в список такой вид пирсинга, как снаг.

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Алина Гостева
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