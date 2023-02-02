Мастера составили шкалу боли для разных видов пирсинга

Мастера студии Metal Morphosis назвали пирсинг «медуза» одним из самых болезненных

Мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, составили болевую шкалу для разных типов пирсинга. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Они дали оценку популярным видам данных модификаций, поставив проколу брови четыре балла из 10. За ним с пятью баллами следовал пирсинг пупка. «Это не очень больно, скорее странное ощущение», — отметили они. Шесть баллов получил прокол перегородки между ноздрями — септум, установка которого, по словам специалистов, происходит довольно быстро.

В то же время прокол ноздри они отнесли к более сложным видам работы, удостоив его оценки 7,5. Свой список эксперты закончили пирсингом «медуза», в рамках которого украшение помещается в прокол между верхней губой и носовой перегородкой. Мастера назвали его одним из самых болезненных. Так, он получил восемь баллов из 10.

В январе мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, назвали четыре недопустимых для них вида пирсинга. По словам специалистов, они отказывают клиентам в проколе уздечки языка, поскольку тонкий участок кожи может легко порваться. Кроме того, они внесли в список такой вид пирсинга, как снаг.