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11:41, 2 февраля 2023Интернет и СМИ

Притворявшуюся больной раком девушку разоблачили по видео в TikTok

Американку Мэдисон Руссо, притворявшуюся больной раком, разоблачили по видео в TikTok

Фото: Scott County Sheriff / Mirror

19-летняя жительница американского штата Айова Мэдисон Руссо (Madison Russo) притворялась больной раком и выманивала деньги у пользователей. Как сообщает The Mirror, девушку разоблачили по видео в социальной сети TikTok.

По информации издания, медицинские работники изучили ролики, которые Руссо выкладывала в TikTok, и пришли к выводу, что она выдумала диагнозы. Девушка утверждала, что у нее якобы выявили рак поджелудочной железы, острый лимфобластный лейкоз и опухоль в области спины. Специалисты назвали видео, на которых американка запечатлена с медицинским оборудованием, постановочными.

Медики пожаловались на девушку в полицию. Руссо арестовали, ей может грозить до десяти лет тюрьмы. Как выяснили правоохранители, американка успела выманить у неравнодушных пользователей более 37 тысяч долларов (примерно 2,5 миллиона рублей). Она утверждала, что планирует потратить деньги на лечение.

В ходе расследования полицейские не нашли свидетельств того, что у Руссо действительно обнаружили рак. Более того, было установлено, что блогерша вела активный образ жизни, выходила на улицу, играла в гольф и работала неполный рабочий день.

Ранее сообщалось, как пользовательница TikTok, работающая барменом, случайно разоблачила неверного жене клиента. Девушка перепутала жену гостя бара с любовницей и в результате расстроила его брак.

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Олег Давыдов
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