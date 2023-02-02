Женщина спасла замерзавшего у ее дома пожилого больного и стала частью его семьи

People: в США женщина спасла пожилого больного из бурана и стала частью его семьи

Жительница штата Нью-Йорк, США, 35-летняя Шакира Отри, спасла пожилого больного мужчину из снежной бури. О том, как женщина сумела помочь ему и стала частью его семьи, рассказывает People.

Рано утром в канун Рождества женщина проснулась из-за сильного бурана. Она посмотрела в окно и внезапно увидела пожилого мужчину, лежащего на снегу. Шакира открыла дверь и попыталась окликнуть незнакомца, но ее голоса не было слышно из-за порывов ветра. Женщина разбудила бойфренда и попросила помочь ей занести мужчину в дом.

Незнакомцем оказался 64-летний Джозеф Уайт с диагностированным расстройством аутического спектра (РАС). Он заиндевел и едва мог двигаться. Шакира тут же принесла фен, грелки и обогреватель из комнаты сына, чтобы попытаться согреть замерзшего мужчину. Она также вызвала службу скорой помощи, но парамедики не приехали на вызов.

Пока женщина спасала Джозефа от обморожения, он рассказал, что у него есть сестра по имени Ивонн Уайт, и назвал ее номер телефона. Шакира связалась с женщиной и сообщила о произошедшем. Ивонн также несколько раз пыталась вызвать скорую помощь, однако работа экстренных служб была приостановлена из-за плохих погодных условий.

Мучающийся от боли в обмороженных конечностях Джозеф переночевал вместе с Шакирой на диване. Весь следующий день мужчина провел вместе с бойфрендом и тремя детьми спасительницы. Женщина кормила Джозефа и ухаживала за ним в ожидании приезда скорой.

К вечеру состояние мужчины ухудшилось: боль в конечностях усилилась, и он начал терять сознание. Шакире снова не удалось вызвать парамедиков, поэтому, отчаявшись, она попросила помощи в социальной сети. «Ему страшно, мне страшно. Его жизнь в моих руках. Я больше ничем не могу помочь. Я позвонила в экстренную службу. Нам нужна помощь... Пожалуйста, помогите ему», — написала она.

Один из местных жителей откликнулся на просьбу женщины и отвез Джозефа в больницу на своей машине. Врачам пришлось ампутировать мужчине пальцы, однако им удалось спасти ему жизнь. Пострадавший все еще находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.

Произошедшее сблизило Джозефа и Шакиру. Они планируют вместе отпраздновать день рождения мужчины в июне и собраться семьями на следующее Рождество. Ивонн благодарна женщине за спасение брата и рада, что Шакира стала частью ее семьи. «Я всегда хотела иметь сестру. Теперь у меня есть сестра и три племянника. Это просто потрясающе», — сказала Ивонн.

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