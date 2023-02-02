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16:04, 2 февраля 2023Силовые структуры

В российском регионе вооруженный мужчина устроил стрельбу и скрылся на машине

В Ростове-на-Дону разыскивают мужчину, устроившего стрельбу около торгового центра

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Ростове-на-Дону вооруженный мужчина устроил стрельбу рядом с торговым центром. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, прохожие услышали выстрелы в районе Еременко — Малиновского и вызвали правоохранителей. Когда полицейские прибыли, фигурант уже уехал на черном автомобиле.

В городе объявили план «Сирена» и «Перехват».

Позже стало известно, что стрельбу открыл уволенный сотрудник торгового центра. Он состоит на учете в психдиспансере. Мужчина пришел с сумкой и ружьем, но охранник его заметил и обезоружил. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле

По данным Telegram-канала SHOT, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что водитель открыл стрельбу из-за мелкой аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД).

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Екатерина Власова
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