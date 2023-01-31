Водитель на МКАД устроил стрельбу из-за мелкой аварии

Водитель на МКАД устроил стрельбу из-за конфликта после мелкой аварии

Водитель открыл стрельбу из-за мелкой аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали агентству, что между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел, предположительно, светошумовым патроном. Пострадавших нет.

Обоих водителей задержали и доставили в отдел полиции.

29 января управлявший внедорожником 32-летний мужчина обстрелял микроавтобус. Позднее он объяснил, что выстрелил, поскольку водитель микроавтобуса не уступил ему дорогу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» УК РФ.

18 января в Новосибирске водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта. Двое мужчин успели поссориться, пока стояли за запрещающем сигнале светофора. Причина разногласия водителей неизвестна.