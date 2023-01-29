Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:42, 29 января 2023Силовые структуры

Во Владивостоке водитель обстрелял микроавтобус

Во Владивостоке водитель BMW обстрелял не пропустивший его микроавтобус

Фото: Unsplash

В Владивостоке водитель внедорожника обстрелял микроавтобус. Об этом РИА Новости рассказали в УМВД по Приморскому краю.

В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что стала свидетельницей, как управлявший BMW X6 мужчина направил пистолет в сторону движущегося впереди микроавтобуса и произвел выстрел. Она предоставила стражам порядка запись с видеорегистратора.

В результате сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего местного жителя. Выяснилось, что он стрелял из охолощенного пистолета. возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Причиной инцидента стал дорожный конфликт. Задержанный объяснил, что водитель микроавтобуса не уступил ему дорогу.

В декабре в Новой Москве мужчина обстрелял из травматического пистолета машину, в которой находился пятилетний ребенок. В ходе конфликта мужчина сначала ударил женщину, после чего выстрелил в ее автомобиль. Муж пострадавшей самостоятельно задержал нападавшего и вызвал полицию.

Ранее в Новгородской области 73-летний мужчина обстрелял машину с 17-летней и 16-летним подростками внутри, ранив их. По версии следствия, мужчине помешала музыка, которую пострадавшие слушали слишком громко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В НАТО заверили в готовности к прямой конфронтации с Россией
МИД России призвал Японию проявить уважение
Во Владивостоке водитель обстрелял микроавтобус
Microsoft выпустит новый браузер Edge
В США заявили о поддержке Украины ради жизненно важного ресурса
Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу около Южных Курил
Финансист назвала способные разорить виды кредитов
Во Франции отреагировали на угрозы Зеленского о бойкоте Олимпиады из-за России
Диетолог предупредила об опасности чеснока
Польша потребовала ввести пошлины на украинскую сельхозпродукцию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.