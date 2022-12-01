В Новой Москве мужчина обстрелял машину с пятилетним ребенком внутри

В Новой Москве мужчина обстрелял машину с ребенком внутри в ходе конфликта с его матерью

В Новой Москве мужчина обстрелял из травматического пистолета машину, в которой находился пятилетний ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 1 декабря в частном секторе города Щербинка. В ходе конфликта мужчина сначала ударил женщину, после чего выстрелил в ее автомобиль с ребенком внутри.

Как пишет издание, полицию вызвал муж пострадавшей. Кроме того, он самостоятельно задержал нападавшего. Причина конфликта между россиянами не уточняется.

Ранее в Новгородской области 73-летний мужчина обстрелял машину с 17-летней и 16-летним подростками внутри, ранив их. По версии следствия, мужчине помешала музыка, которую пострадавшие слушали слишком громко.