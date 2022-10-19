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19:08, 19 октября 2022Силовые структуры

Российский пенсионер выстрелил в машину и ранил двоих подростков

Под Новгородом пенсионер обстрелял машину двоих подростков из-за громкой музыки и ранил их

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Новгородской области 73-летний местный житель обстрелял машину с 17-летней и 16-летним подростками. Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Анастасия Садриева.

По данным ведомства, в ночь на 18 октября в деревне Ращеп молодые люди отдыхали в машине и громко слушали музыку. Пенсионеру это не понравилось, тогда он взял ружье и выстрелил в автомобиль ребят. Подростки были ранены, их доставили в больницу.

Вскоре правоохранители задержали пожилого человека. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее в Находке 48-летний мужчина застрелил соперника из-за ревности.

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Екатерина Власова
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