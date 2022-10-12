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18:34, 12 октября 2022Силовые структуры

В российском регионе 48-летний мужчина застрелил соперника из-за ревности

В Находке обнаружили тело мужчины с простреленной головой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Находке обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы, возбуждено дело. Об этом в среду, 12 октября, сообщили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю.

По данным ведомства, правоохранители смогли установить личность погибшего по образцам папиллярного узора рук. Спустя два дня задержали 48-летнего подозреваемого в убийстве. Выяснилось, что в сентябре фигурант заманил жертву в безлюдное место на пляже и выстрелил ему в голову. Мотивом для совершения преступления стало чувство ревности.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Фигурант не признал вину. Сейчас житель российского региона арестован и находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что под Челябинском мужчину осудят за убийство пожилых супругов и хищение 1,6 миллиона рублей.

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Екатерина Власова
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