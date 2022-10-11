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Россиянина осудят за убийство пожилой супружеской пары и разбой

Под Челябинском мужчину осудят за убийство пожилых супругов и хищение 1,6 миллиона рублей

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области

В Челябинской области суд рассмотрит дело 40-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве супружеской пары. Об этом во вторник, 11 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Владимир Шишков.

По данным ведомства, 26 октября 2021 года в квартире дома города Южноуральск нашли тела 61-летней женщины и ее 68-летнего супруга. У них были зафиксированы ножевые ранения и травмы головы. Правоохранители задержали знакомого погибших. Оказалось, что после совершения убийства он похитил у пожилых людей 1,6 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а,з» части 2 статьи («Убийство») и пунктам «б,в» части 4 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Приангарье арестовали семейную пару за убийство друга и поджог его квартиры ради денег.

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Екатерина Власова
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