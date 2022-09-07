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Семейную пару арестовали за убийство россиянина и поджог его квартиры ради денег

В Приангарье арестовали семейную пару за убийство друга и поджог его квартиры ради денег

Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Приангарье суд арестовал 37-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, обвиняемых в убийстве 57-летнего друга. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области.

По данным ведомства, в Железногорске-Илимском семейная пара пришла в гости к знакомому. Там они выпивали, после чего супруги решили убить товарища и похитить его имущество. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего ножом, нанеся ему смертельные ранения. Затем они забрали 30 тысяч рублей, банковскую карту жертвы и сбежали с места преступления. Через несколько дней пара вернулась и подожгла квартиру погибшего.

По горячим следам полицейские задержали фигурантов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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