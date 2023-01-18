Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:56, 18 января 2023Силовые структуры

В российском регионе водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта

В Новосибирске водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта перед светофором

В Новосибирске водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта. Об этом в среду, 18 января, сообщает группа «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».

По данным паблика, инцидент произошел утром на пересечении улиц Кирова и Богаткова. На кадрах видно, как водители поссорились, пока горел красный свет светофора. Затем один из них взял предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в воздух.

Причина разногласия водителей неизвестна.

Ранее стало известно, что в Краснодаре задержали открывшего стрельбу организатора встречи автоклуба Mercedes-Benz.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о растущих потребностях России в боевой технике
В российском регионе водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта
Три пассажира автобуса погибли при столкновении с КамАЗом в российском городе
Бывший американский генерал призвал многократно усилить Украину
Погибший в авиакатастрофе глава МВД Украины летел в Харьков
Названы сроки вторжения Китая на Тайвань
Премьер Украины заявил о повреждении более половины энергообъектов в стране
Президент Молдавии заявила о долге остановить Россию
Путин оценил отечественный электрокар
Число работающих с Россией финских компаний упало в шесть раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.