В российском регионе водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта

В Новосибирске водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта перед светофором

В Новосибирске водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта. Об этом в среду, 18 января, сообщает группа «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».

По данным паблика, инцидент произошел утром на пересечении улиц Кирова и Богаткова. На кадрах видно, как водители поссорились, пока горел красный свет светофора. Затем один из них взял предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в воздух.

Причина разногласия водителей неизвестна.

Ранее стало известно, что в Краснодаре задержали открывшего стрельбу организатора встречи автоклуба Mercedes-Benz.