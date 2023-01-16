В российском регионе встреча владельцев Mercedes-Benz закончилась стрельбой

В Краснодаре задержали открывшего стрельбу организатора встречи автоклуба Mercedes-Benz

В Краснодаре 25-летний организатор встречи автоклуба Mercedes-Benz открыл стрельбу на мероприятии. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает KP.RU.

По данным издания, 50 участников клуба собрались на автопарковке на улице Конгрессной. Они шумели, слушали музыку и мешали жильцам дома отдыхать. Тогда один из граждан вызвал правоохранителей. Когда сотрудники МВД подъехали к дебоширам, фигурант взял охолощенный автомат и начал стрелять в воздух.

Молодого человека удалось остановить и задержать. В отношении него полицейские составили протоколы по статьям о нецензурной брани, стрельбе, отсутствии страховки ОСАГО, за неправильную установку номеров на авто и незаконную установку знака «Инвалид».