На модернизацию коммунальных сетей в России направят десятки миллиардов рублей

Хуснуллин: 26 млрд рублей направят в 21 регион на модернизацию коммунальных сетей

На модернизацию 3,2 тысячи километров коммунальных сетей в 21 российском регионе направят десятки миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, сообщается на сайте правительства.

Объем федерального финансирования составит более 26 миллиарда рублей. Средства будут направлены в Брянскую, Орловскую, Вологодскую, Саратовскую, Кировскую, Тюменскую, Мурманскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Новгородскую, Челябинскую, Воронежскую, Пензенскую, Оренбургскую области, а также в Чеченскую и Карачаево-Черкесскую республики, Республику Хакасия, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Ставропольский край.

По словам Хуснуллина, обновление коммунальных сетей является самым востребованным направлением развития ЖКХ. Реализовать модернизацию планируется в ближайшие два года. Мера позволит улучшить качество коммунальных услуг для более чем 673 тысяч граждан. Вице-премьер добавил, что всего правкомиссия одобрила 38 проектов региональных программ с объемом финансирования более 46 миллиарда рублей.

Хуснуллин также обратил внимание глав субъектов на необходимость ускорить утверждение региональных стратегий и программ модернизации ЖКХ. Помимо этого, он указал Минстрою и Фонду развития территорий на недопустимость удорожания проектов и поручил совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) контролировать ценовую политику производителей труб и другой задействованной в реализации программы продукции.

Ранее Хуснуллин заявил, что программа модернизации ЖКХ должна начать работать не позднее марта. Вице-премьер подчеркнул, что за последние десять лет в России накопились серьезные проблемы износа сетей, поэтому действовать надо быстро.