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12:19, 2 февраля 2023Среда обитания

В отношении европейского нефтяного гиганта потребовали провести расследование

The Guardian: Global Witness потребовала провести расследование в отношении Shell

Фото: Alastair Grant / AP

Правозащитная организация Global Witness потребовала от США провести расследование в отношении британско-нидерландского нефтяного гиганта Shell. Компанию заподозрили в завышении показателей, связанных с действиями по решению проблемы климатического кризиса. Об этом сообщает The Guardian.

Европейского гиганта обвинили в том, что он завысил в документах расходы на возобновляемые источники энергии. В годовом отчете Shell указали, что потратили на подразделение Renewables and Energy Solutions 12 процентов от всех затрат и отметили, что инвестируют в ветряную и солнечную энергию.

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Однако Global Witness подали жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, заявив, что на подобные цели было потрачено только 1,5 процента затрат компании. Правозащитники потребовали наложить на компанию санкции. «То, что Shell говорит об энергетическом переходе, не отражается в том, что они делают. Инвесторы могут поверить в то, что Shell делает гораздо больше в области возобновляемых источников энергии, чем это есть на самом деле», — заявила советник организации Зорка Милин.

В марте 2022 года акционеры нефтегазового гиганта Shell подали на руководство организации в суд. Ответчиками стали 13 директоров, которых обвинили в срыве планов по переходу к углеродной нейтральности.

Нина Ташевская
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