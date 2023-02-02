Европейский энергогигант Shell перестал получать газ с российского «Сахалина-2»

Компания Shell сообщила, что перестала получать СПГ с российского «Сахалина-2»

Европейский энергогигант Shell перестал получать сжиженный природный газ (СПГ) с российского нефтегазового проекта «Сахалин-2» по долгосрочному контракту, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Ранее компания Shell опубликовала отчет по итогам прошедшего года, в котором указала, что до сих пор имеет два долгосрочных соглашения на поставку СПГ с российскими предприятиями, и контрагент по одному из них прекратил поставки в третьем квартале 2022-го. В компании уточнили, что один из контрактов заключен с бывшим оператором проекта Sakhalin Energy Investment Company, где Shell владеет долей в 27,5 процента минус одна акций.

«Насколько мы понимаем, указом президента России по российскому законодательству все лицензии, активы, обязательства и персонал Sakhalin Energy были переданы новой российской компании и Shell не получает грузы по контракту», — сообщили представители англо-нидерландского предприятия. Там отметили, что продолжают следить за развитием событий, связанных с этим контрактом, и оценивать юридические возможности.

В годовом отчете Shell также заявила, что ее общие объемы добычи нефти и газа по итогам 2022-го снизилась на 8 процентов, в частности, в связи с «прекращением признания объемов, связанных с Сахалином». Та же причина повлияла на спад объемов сжижения газа на 4 процента.

Проект «Сахалин-2» ранее реализовался на условиях соглашения о разделе продукции — помимо «Газпрома» и Sell долями в прежнем операторе владели японские Mitsui (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов). В прошлом июне президент России Владимир Путин указом предписал сменить оператора нефтегазового проекта на российского и передать имущество компании в собственность государству.

Иностранным акционерам предложили подать заявку на приобретение доли в новом предприятии, эквивалентной их прежнему пакету акций. Россия заявила, что в противном случае их доли будут проданы правительством российскому юрлицу. Средства за свою долю зарубежные компании смогут получить только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта. Shell участвовать в новом операторе «Сахалина-2» отказалась.